Yeni ölümcül virüs yayılıyor! Uzmanlar alarma geçti

Oscar ödüllü aktör Gene Hackman'ın ölüm sebebine ilişkin sır perdesi aralandı. Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın ölümünün ardından yapılan otopsi sonucunda, ölüm nedeninin nadir görülen ve kemirgen kaynaklı bir hastalık olan Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS) olduğu ortaya çıktı. 95 yaşındaki Hackman ise eşinin ölümünden bir hafta sonra kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.Uzmanlara göre fare ve sıçanlardan bulaşan ölümcül virüs hızla yayılırken, vakalardaki artış sağlık otoritelerini harekete geçirdi. Uzmanlar, iklim değişikliği ve habitat kaybının kemirgenlerin insanın alanlarına daha fazla girmesine neden olduğunu belirtti.Özellikle kemirgen popülasyonundaki artış, hantavirüsün bulaşma riskini ciddi şekilde yükseltti. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hantavirüsün solunum yetmezliğine ve organ iflasına yol açabileceğini belirterek halkı uyardı. Vakaların ölüm oranı ise %38 seviyesinde.Hantavirüs, kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla insanlara bulaşan tehlikeli bir virüstür. Enfekte kemirgenlerin idrarı veya dışkısının bulunduğu alanlarda virüsün havaya karışması ve solunması, kirli yüzeylerle temas sonrası ellerin yüze götürülmesi veya kemirgen ısırması ve tırmalaması bulaşma yolları arasında yer alır.Hantavirüsün ilk belirtileri arasında yüksek ateş, şiddetli kas ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve ishal bulunur. Hastalık ilerledikçe akciğerlerde sıvı birikmesi sonucu ciddi solunum güçlüğü ortaya çıkar. HPS'nin ölüm oranı oldukça yüksektir ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için risk daha fazladır.İklim değişikliği ve sıcak hava dalgaları, kemirgenlerin daha aktif hale gelmesine neden olarak virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. İnsanların doğal hayat alanlarına müdahalesi, kemirgenlerle temas ihtimalini artırırken, artan kemirgen popülasyonu virüsün daha hızlı yayılmasına yol açıyor.Uzmanlar, evlerde ve iş yerlerinde kemirgen kontrol önlemlerinin artırılmasını, kemirgen dışkısı veya idrarına temas eden yüzeylerin dezenfekte edilmesini ve kırsal bölgelerde yaşayanların hijyen kurallarına dikkat etmesini öneriyor.