Ramazan Kapıda… Sahurda ve İftarda Neler Tüketmeliyiz? Hastalıklardan Neler Yiyerek Korunuruz?

11 Ay’ın sultanı Ramazan geldi. Türkiye 2025’in ilk orucunu 1 Mart Cumartesi günü tutacak. Herkesin merak ettiği konulardan biri de iftarda ve sahurda ne tüketmeliyiz oldu? Peki soğuk kış günlerinde hastalıklardan korunmak için sahur ve iftarda neler tüketmeliyiz? Kolay ve dengeli beslenmenin yolları neler? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

Protein açısından zengin olan Yumurta, sahur sofralarının yıllardır vazgeçilmezi olmuştur. En az 2 adet tüketmenizle beraber size tüm gün tokluk hissi verebilir. Yumurtayı haşlanmış veya omlet şeklinde tüketebilirsiniz.Ramazan Ay’ında beyaz ekmek tüketimine diğer aylardan daha çok dikkat edilmelidir. Sindirim sistemini olumsuz etkileyen beyaz ekmek sizi gün boyu yorgunluk ve halsizlik şeklinde etkileyebilir. Bunun yerine tahıllı (çavdar, kepek vb.) ekmekler tercih edilebilir.

RAMAZAN BOYUNCA SUSUZ KALMAK İSTEMİYORSANIZ BUNLARI YAPIN

Ramazan Ay’ı boyunca halkın en dert ettiği konu susuz kalmak. Hem susuz kalmamak için hem de hasta olmamak için iftar ve sahur arasında kalan tüm vakitlerde susuzluğunuzu giderecek şeyler tüketilmesi önemlidir. Domates, salatalık ve sebze çeşitleri su oranı yüksek besinler olduğu için size susuzluk hissini yaşatmayacaktır. Aynı zamanda badem, ceviz ve fındık gibi çerezler sizin hem vücut su oranınızı dengede tutar hem de tokluk hissi yaratır.İftarda orucumuzu açarken hurma yemek veya su içmek aynı zamanda sünnettir. Hurma aynı zamanda yemekten önce sindirim sistemini düzenler ve biraz da olsa tokluk hissi verip fazla yemek tüketmenizi önler. Yemeğinize sonrasın da sindirilmesi kolay çorbalarla (mercimek, sebze, yoğurt çorbası vb.) devam etmek önemlidir.İftar sofrasından protein almadan sakın kalkmayın! İftar menünüz de mutlaka bir protein kaynaklı besin (balık, fasulye veya nohut, tavuk vb.) olmalı. Protein bakımından zengin yemekler kış aylarında hastalıklardan korunmak için iyi bir kaçış yoludur. Bağışıklık sistemini düzenleyen proteinli besinler özellikle Ramazan Ay’ında her akşam tüketilmelidir.Ramazan Ay’ında Proteinli besininizin yanında sindirimi kolay tahıllı ekmek ve mevsim salatalıklarından bir salata mutlaka olsun. Yüksek lif ve vitamin içeren salatalık malzemeleri sizi yine tüm gün tok tutacaktır.İftar ve sahurda geçerli olmak üzere besinleri yavaş yavaş yemeyi sakın ama sakın unutmayın. Eğer besinleri yeterince çiğnemeden yutarsanız ne yerseniz yiyin sindiriminiz zorlaşır. Aynı zamanda fark etmeden ve hızlı kilo alırsınız ve diyabet riskinizi de yükseltirsiniz…