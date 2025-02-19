İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! Bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı, yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Arnavutköy'de bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlanırken, Kağıthane'de de bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yokuş çıkmakta zorluk çekerken, bazı araçlar da yolda kaldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde başladı.Beklenen yoğun kar yağışı özellikle Başakşehir ve Arnavutköy'de etkili oldu.Başakşehir Ordu Caddesi'nde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar güçlükle ilerledi.Araç sürücüleri karla kaplanan yolda hızlarını düşürmek zorunda kalırken bazı araçlar karda ilerleyemeyince caddede trafik oluştu.