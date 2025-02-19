İstanbul'a Müjde: 4 Günlük Tatil Geliyor...

İstanbul'da okulların perşembe günü tedbiren, cuma günü ise hava durumundan dolayı tatil ilan edilmesi için gözler Valilik'te...

Meteorolojinin günlerdir uyarı verdiği 'Altay Kar Fırtınası', kapıya dayandı.30 santimleri bulacağı söylenen kar yağışı, İstanbul'u etkisi altına alacak.Bu kapsamda, gözler okullara çevrildi.İstanbul Valiliği'nden yapılacak açıklama ile birlikte kar tatili haberi bekleniyor.Hava Forum'a göre, 2 günlük tatil ilan edilmesi öngörülüyor.Perşembe günü tedbiren, cuma günü ise hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilecek. Böylece, hafta sonu ile birlikte 4 günlük bir tatil imkanı oluşacak.Valilik'ten ise gün içerisinde karar bekleniyor.