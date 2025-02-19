Emlak Konut'un kampanyası belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün iki yeni kampanya başlatılacağını duyurmuştu.Bakan Murat Kurum, Emlak Konut ile yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını söyleyerek, "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı sunuyoruz." açıklamasında bulunmuştu.Son dakika haberine göre, Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı’nın orta gelir grubuna yönelik hazırladığı kampanyanın detayları belli oldu.Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı.Emlak Konut, kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneği sunuyor.Vatandaşlar, buna göre peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz, leasing modeliyle konut sahibi olabilecek.İşte uygun faizli konut kampanyasının ayrıntıları...Kampanya; Emlak Konut'un İstanbul, Ankara, Denizli, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25'ten fazla projesinde ve sınırlı sayıda geçerli olacak.Satış ofisleri, çağrı merkezlerinden başvurulabilecek ve ödeme planları oluşturulabilecek.Başvurular İstanbul'da bugün itibarıyla başladı.Kampanyadaki satışlar sınırlı sürede. Son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olacağı bildirildi.Kampanya kapsamında en düşük fiyatlı daire 5 milyon 650 bin bandında bulunuyor.Kampanyaya katılım için ilk ev sahibi olma şartı bulunmuyor.Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor.Vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilecek ve taksitleri her geçen ay azalarak devam edecek.Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak.Her ay taksit azalacak.18. ayda yüzde 20 ara ödeme yapılacak.İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak.Ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı taksit ödemeden geçebilecek. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde edecek.Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunulacak.Üçüncü modelde ise Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunulacak.Üçüncü model leasing destekli, uzun vade ve esnek ödeme imkanlı olacak.Bu kampanya kapsamında İstanbul’da 6 milyon liralık bir ev için 60 ayda, aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılacak.Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulacak.Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:-Bu yıl 45 yeni ihale tamamlayıp, toplam 77,2 milyar TL'lik satış toplam geliri hedefliyoruz.-2025 yılında faiz indirimlerinin devam edeceğini ve bunun konuta olan talebi artıracağını düşünüyoruz.-Önümüzdeki dönemde sektörümüz için daha istikrarlı bir ortamın oluşacağına inanıyoruz.-Dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için "Kazançlı Yatırım" kampanyasını başlatıyoruz.-Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.-İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.-Üçüncü modelde ise, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunulacak. Peşinatlı ya da peşinatsız evin satış bedeli Emlak Katılım Bankası finansman desteği verilecek. Bu modelle 120 aya kadar vade ve 61 bin 698 TL'den başlayan taksit imkânı sunulacak.-Başvurular İstanbul'da bugün itibarıyla başladı.-Bu teslim edeceğimiz projeler de var. Bu sene başlayıp üç sene sonra teslim edeceğimiz projelerimiz de var.-Kampanyaya katılmak isteyenler için ise ilk ev sahibi olma şartı bulunmuyor.Bakanı Murat Kurum'un dün duyurduğu ikinci kampanya da dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut kampanyası olmuştu. Bu kampanyanın da yıl sonunda başlatılacağı açıklandı.