Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e şiir tepkisi!

'MUHALEFETİN DÜNYADAN HABERİ YOK'



'Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Grup toplantısına teşrif edenlere hoş geldiniz diyorum. İçeride ve dışarıda çok önemli temaslarımız ve ziyaretlerimiz oldu.



Ülkemizde ve yurt dışında ses getiren Güneydoğu Asya seyahatine geçmeden önce birkaç hususu dile getirmek istiyoruz.



Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak Meclis çatısı altındaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İttifak olarak aziz milletimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin çabası altındayız.



Muhalefet kanadı bizim hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor. İnsanımız hizmet bekliyormuş. Türkiye'nin ihtiyacı varmış. Ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş. Bunların hiçbiri muhalefetin umurunda değil. Dünyadan haberleri yok.



Türkiye'de kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz. Muhalefet siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürme alışkanlığından bir türlü vazgeçmedi. Türkiye'ye vakit kaybettirdiler, telafisi olmayan zararlar verdiler.



'ASIL CAHİLİN KENDİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'



Biz 15 Temmuz'da tanklara karşı göğsümü siper ederken, bunlar keyif kahvelerini yudumlayarak darbeyi seyrediyorlardı. Kendi halkına yabancı zihniyetlerinde herhangi bir değişim yaşanmadı. Yeni genel başkanla değişime yönelik umutlar ise kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı.



Sayın Özel siyaset tarzıyla oturduğu koltuğun hakkını veremedi. CHP liderinin trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına biz üzülüyoruz. Sayın Özel son 3 haftadır marjinal sol örgütlerin sloganlarını meşrulaştırmak için kırk dereden su getirdi. Edepsizce hakaretlere kadar her türlü hüneri sergiledi. Sonunda ne oldu? Motor su kaynattı... Devreler yandı, hafıza error verdi. Sayın Özel 85 milyona rezil rüsva oldu. Asıl şiir bilmezin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı.



Siyasette söz mühimdir. Aklına her geleni söylemek, akıllı bir siyaset yöntemi değildir. Sayın Özel'in kendini süratle toparlamasını temenni ediyoruz.



BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlığına kavuşmasından memnunuz



12 Ekim'de başlayan belde, ilçe ve il kongrelerimizi 7 Şubat'ta alnımızın akıyla tamamladık. Vatandaşlarımızla kucaklaştık. Teşkilatımızın her bir neferinin bitmeyen enerjisine şahitlik ettik. Beklentilerin karşılanması açısından da kongrelerimiz örnek olmuştur. Birbirimizi üzmeden, kırmadan ve dökmeden bu süreci yönettik.



'PARA KULELERİNİN TEMSİL ETTİĞİ ANLAYIŞIN SİYASET KURUMUNDAN ATILMASI ŞART'



Muhalefet cephesinde patlak veren iddiaların kendi seçmeni tarafından da takip edildiğine inanıyoruz. Para kulelerinin temsil ettiği anlayışın siyaset kurumundan atılması şart. Sandığın itibarına gölge düşüren gayrı meşru tasarrufun reddedilmesi siyaset adına önemli bir kazanım olacaktır. Gayya kuyusuna bizi de çekmelerine izin vermeyeceğiz. Konu yargıya intikal ettiğine göre kozlarını mahkemede halletsinler.



Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına girmesinler. Bu rezaletleri kaldıracak midemiz yok... Biz ne hançer biliriz ne şaibeli iş yaparız. Ahlaklı siyaseti kendisine rehber edinmiş bir partiyiz.



'TÜRKİYE DIŞ POLİTİKADA KALIPLARI YIKMAYA, EZBERLERİ BOZMAYA DEVAM EDİYOR



Bizim yaptıklarına muhalefetin hayalleri bile erişemez. Güney Doğu Asya seyahatimiz bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiştir. Büyük devlet sadece lafla olunmaz. Tıpkı ecdadımız gibi, büyük hedefler belirlememiz gerekir. Türkiye dış politikada kalıpları yıkmaya, ezberleri bozmaya devam ediyor. Küresel siyasette kritik değişimlerin yaşandığı bu dönemde gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretimiz son derece önemliydi.







Türkiye-Malezya İşbirliği Forumu'na katıldık. Farklı alanlarda 11 anlaşmaya imza attık. Malezya'daki yoğun temaslarımızdan sonra Endonezya'ya geçtik. 1,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan Endonezya ekonomisi büyük bir atılım içerisinde.



Her yaştan çocukların heyecanlarını görmek bizleri çok farklı bir duygu iklimine sürükledi.



Endonezya'dan sonra turumuzun son durağı olan Pakistan'ı ziyaret ettik. Pakistan ortak tarihi ve medeniyeti paylaştığımız kardeş bir ülkedir. Başbakan Şahbaz Şerif'in deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider olmasını nasıl unutabiliriz? En zor zamanlarımızda iki kardeş ülke olarak birbirimizin yardımına koştuğumuzu nasıl unutabiliriz? 24 belgeye imza attık.



'LİDERLERE TOGG HEDİYEMİZ MUHALEFETİ RAHATSIZ ETTİ'



Her 3 ülkede de Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldık. Ziyaretlerimizde muhataplarımıza ayrıca yeni Türkiye'nin sembollerinden biri haline gelen TOGG'u hediye ettik. Liderlere lokum yerine TOGG hediye etmemiz ülkemizdeki muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor.



'UFKU DAR OLANLAR BİZİ ANLAYAMAZ'



Bir tanesinin cehaleti karşısında hayret etmemek elde değil. Ne dünyadan haberi ve ne de yükselen Asya gerçeğinden... Kendi çapsızlığını, vizyonsuzluğu Türkiye'nin çıkarlarının önüne koyan sığ bir zihniyetle muhatabız. Bu işler her şeyden önce vizyon, irade ve ufuk meselesidir. Ufku dar olanlar bizi anlayamaz.



Bizim için önemli olan halkımızın düşüncesidir, kanaatidir. Milletimizde ülkemize ve şahsımıza yönelik bu büyük saygı ve sevginin sebebini çok iyi bilmektedir.



Bir diğer hakikat ise şudur; dünyanın dört bir ucunda bize gösterilen yoğun ilgi, bölgesel meselelerinde benimsediğimiz onurlu ve ilkeli duruşun sonucudur.



Avrupa dahil birçok ülkenin sustuğu dönemde Gazze, Filistin, Yemen için hiç susmadan sesimizi yükselttik.



Sayın Özgür Özel görüldüğü gibi biz Zafer türkülerini, Mehmet Marşımızı dünyanın bir diğer ucundaki yavrularla birlikte söyledik, söylüyoruz. Biz işte böyle bir vizyon ve gayretle dünyayı dolaşırken, içeride çok daha farklı hesapların yapıldığını görüyoruz.







'TÜSİAD HADDİNİ AŞTI'



TÜSİAD'ın provokasyon açıklamalarına geçmeden önce şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Demokrasilerde hiç kimse eleştirilemez değildir. Yapıcı olması halinde eleştiriye açığız. TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrası sıraya dizilen muhalefet figürlerini dikkate almıyoruz. Kraldan çok kralcı davrananların ederi onlara sahiplerinin biçtiği değer kadardır. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır.



TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı. TÜSİAD zihniyeti siyasetin zayıf ve devletin onun tasallutu olduğu dönemlerin zihniyetidir. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini biliyoruz. Eski Türkiye'de siyaseti istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı. Biz buna dur dedik.



İktidarlarımız döneminde kişi başına gelir bu sene 15 bin doların üzerine çıktı. Ey TÜSİAD, 3600'den 15 bin doların üzerine çıkan bir süreç var. Bu AK Parti iktidarının döneminde oldu. Siz ya hesap bilmiyorsunuz ya da hesabınız bozuk.



6100 km olan bölünmüş yol uzunluğumuz 30 bine yaklaştı. Sosyal yardımlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Refahı tabana yaydık. Bu süreçte, çok ciddi dirençle karşılaştık. Çıkarlarına dokunduklarımızın bel altı vuruşlarına ve operasyonlarına maruz kaldık.







Bunların en başında TÜSİAD geliyordu. Türkiye'nin gerçek anlamdaki her kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini rahatsız etmiştir. Türkiye'nin yerli ve milli üretimden vazgeçerek yeniden küresel ticaretin zayıf bir pazarı haline dönüşmesini istiyorsanız, bilin ki böyle bir şeye de asla müsaade etmeyeceğiz.



'MORALİ BOZUK OLAN TÜSİAD DEMİRBAŞLARIDIR'



Güven bunalımında olan TÜSİAD. Morali bozuk olan vatandaşlarımız değil. Morali bozuk olan devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamayan TÜSİAD demirbaşlarıdır. Deprem sonrası TÜSİAD neredeydi?



Zenginleştikleri sistem çökmüştür. Gazete manşetleriyle siyasete ayar verdikleri sistem çökmüştür. Ekonomiyle, istihdamla, üretimle ilgili yapıcı fikirlerle gündeme gelmek yerine siyasete mühendisliğine soyunanlara şunu hatırlatmak isterim:



Eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz, ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneği iseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyeceksiniz. Yargıyı baskı altına almaya çalışmayacaksınız. TÜSİAD haddini bilmeyi öğreneceksin.'