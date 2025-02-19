Beklenen kar geldi! Yoğunluk daha da artacak...

Günlerdir İstanbul için tüm yetkili kurumlardan kar uyarısı yapılıyor.Uyarıların dikkate alınıp alınmadığı saatleri içinde görülecek. Zira beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü.Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı.İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken Başakşehir'de de kar yağışı etkili olmaya başladı.Kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.