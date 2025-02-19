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Beklenen kar geldi! Yoğunluk daha da artacak...

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başlarken İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi kar yağışıyla beyaza büründü.

Ekleme: 19.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:36 / Editör: Atilla Özbir
Beklenen kar geldi! Yoğunluk daha da artacak...Günlerdir İstanbul için tüm yetkili kurumlardan kar uyarısı yapılıyor.

Uyarıların dikkate alınıp alınmadığı saatleri içinde görülecek. Zira beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü.

GÜN İÇİNDE YOĞUNLUĞU ARTACAK

Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı.

İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken Başakşehir'de de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.