Bakanlık tarafından ceza yemişti! CHP'li Ankara'da yaşanan skandala bir tepki de Osman Gökçek'ten!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP’li ABB’ye bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne(ASKİ), Tuz Gölü’ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj edildiği ve lisanssız katı atık depolandığı gerekçesiyle toplam 5 milyon 130 bin 806 TL idari ceza uygulamıştı.

CHP'li ABB'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi...

Çevre, Şehircilik ve İklim DeğişikliğiBakanlığı, CHP'li ABB'ye bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne(ASKİ), Tuz Gölü'ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj edildiği ve lisanssız katı atık depolandığı gerekçesiyle toplam 5 milyon 130 bin 806 TL idari ceza uygulamıştı.

BAKANLIK AÇIKLADI!

CHP'li Mansur Yavaş'a bağlı Ankara'da yaşanan bu skandal sonrası Bakanlık açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, ihbar sonrası gerçekleştirilen denetimlerde, Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, ABB uhdesinde bulunan katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde meydana gelen bu ihlal nedeniyle ASKİ'ye 3 milyon 793 bin 452 TL idari ceza kesildi.USULSÜZ DEŞARJ TESPİTİ!Aynı ihbar kapsamında yapılan denetimlerde, Şereflikoçhisar'da ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı belirlendi.Bölgede oluşan atık suların, tesisin yanında bulunan 4 gözlü doğal arıtım lagünlerine kabul edilerek yalnızca basit arıtma tabi tutulduğu ve ardından ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmadan usulsüz şekilde Tuz Gölü'nde deşarj edildiği tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki bu ihlal nedeniyle ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı.OSMAN GÖKÇEK'TEN SERT TEPKİ GELDİ!Yaşanan bu skandal hakkında açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni sert bir dille eleştirdi. Gökçek, “Maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Tuz Gölü'ne lağım akıttığı ortaya çıktı. Bundan dolayı bugün ceza aldılar. Geziciler neredesiniz? Çevre katliamı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hiçbir şey söylemeyecek misiniz?” ifadeler kullandı.