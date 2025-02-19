Avrupa Parlamentosu: Avrupa, ABD'ye güvenemez

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, dün ABD ve Rusya'dan üst düzey heyetlerin katılımıyla önemli bir görüşme gerçekleştirildi.İki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden başlatılması ve Ukrayna savaşının hızlı bir şekilde sona erdirilmesi konularında mutabakata varıldığı bildirildi.Ancak dikkat çeken bir başka nokta, bu görüşmelere Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna'nın davet edilmemiş olmasıydı.ABD yetkilileri, daha önce Ukrayna ile ilgili görüşmelere Avrupa Birliği'nin katılmasının öngörülmediği mesajını vermişti.Riyad'daki görüşme sonrası, Avrupa Parlamentosu (AP) içindeki en büyük dört grup, ortak bir bildiri yayımlayarak Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki acil kararlar alması gerektiğini vurguladı.Avrupa Halk Partisi, Sosyal Demokratlar, Liberaller ve Yeşiller, bu bildiriyle Avrupa'nın güvenliğini güçlendirme adına kendi savunmasını ve silah sanayisini daha sağlam bir temele oturtması gerektiğine dikkat çekti.Bildiride, 'Avrupa, ortak değerlerimiz ve çıkarlarımızın savunulmasında artık ABD'ye tamamen güvenemez.' ifadeleri yer aldı.Avrupa Parlamentosu, son yıllarda değişen jeopolitik koşullar doğrultusunda Avrupa'nın güvenliğini sağlamak adına gerekli mali kaynakların hızla temin edilmesi gerektiğini belirtti.Bu kapsamda, Avrupa'da dondurulan ve miktarı 300 milyar euro olarak tahmin edilen Rus mali varlıklarına el konulması için gerekli yasal çerçevenin oluşturulması talep edildi.Avrupa'nın bu adımları, bölgedeki güvenliği pekiştirme ve stratejik bağımsızlık kazanma adına kritik öneme sahip olarak değerlendiriliyor.ABD'nin Riyad'daki görüşmelerine dair açıklamalar, Avrupa'nın bu gelişmeleri dikkatle izlediğini ve daha fazla bağımsızlık arayışına girdiğini gösteriyor.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından 'günün birinde' Avrupa Birliği'nin de masaya oturması gerektiğini ifade etti.Ancak bu açıklama, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların kaldırılması talepleriyle örtüşüyor ve Avrupa'da endişeye yol açıyor. Avrupa, ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmenin yanı sıra, kendi güvenlik ve savunma stratejilerine daha fazla odaklanmayı gerektiren bir döneme girmiş görünüyor.