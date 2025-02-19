AB'de konu sürüş güvenliği: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor

Ehliyet ile ilgili yeni düzenlemeye gidiliyor.Avrupa Birliği, sürüş güvenliğini artırma amacıyla tarihinde ilk kez ehliyetlere üst yaş sınırı getirme kararı aldı.Bu yeni düzenleme ile belirlenen yaşın üzerine çıkan sürücüler, sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacak.Dünyada her yıl 1.2 milyon kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybederken, AB'nin bu adımı yaşlı sürücülerin trafikteki payını azaltmayı hedefliyor. Türkiye'de de ilerleyen yıllarda tartışmalara yol açması beklenen bu düzenleme, 75 yaşını aşan sürücüler için geçerli olacak.Halen yürürlükte olan yasalara göre, 70 yaşını geçen sürücüler 5 yılda bir sağlık raporu almak zorunda. Heyet tarafından verilen sağlık raporu alınamazsa ehliyetler iptal ediliyor.Türkiye'de ise ehliyet yenileme yaşı 65 olarak belirlenmiş ve bu yaşa gelmiş sürücüler için sağlık raporu şartı bulunuyor. 80 yaş ve üzeri sürücüler için ise bu süre 2 yıl ile sınırlı.AB'nin yeni düzenlemesi, 75 yaş üstü sürücüler için otomobil kullanma yasağı getirecek. Bu durum, yaşlı sürücülerin refleks kaybı nedeniyle trafik kazalarına yol açabileceği endişesiyle hayata geçiriliyor. Ancak, yaşlı sürücüler bu kararı 'anlamsız' buluyor ve itiraz ediyor.Birçok kişi, özellikle günlük işlerini ya da sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için araca bağımlı olan yaşlıların, bu düzenleme ile zor durumda kalacağını savunuyor.