Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı! Gizli belge panik yarattı: Tüm kontrol ele geçecek!

Rusya Ukrayna savaşında kritik gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 3 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temaslar artarken, İngiliz The Telegraph gazetesi gizli bir raporun ortaya çıktığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna için 500 milyar dolarlık gizli bir plan yaptığını öne süren İngiliz gazetenin haberi Ukrayna'da panik yarattı.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta son dönemde peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin diplomatik müzakereler gerçekleşirken iki ülke temsilcileri Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Görüşmeden çıkacak sonuçlar merak konusu olurken İngiliz basınında yer alan bir haber Ukrayna'da panik yarattı.İngiliz The Telegraph gazetesi, 'Trump'ın Ukrayna'yı baskı altına almaya yönelik gizli planı orta çıktı' başlıklı bir habere imza attı. Buna göre Rusya ile savaşı bitirmek için görüşmeler gerçekleştiren Trump hükümeti, Ukrayna'ya bir 'sözleşme' gönderdi.İngiliz gazetenin haberine göre 'Gizli ve Ayrıcalıklı' yazılı belgeler bir hafta önce Ukrayna lideri Zelenskiy'e ulaştı. The Telegraph, 7 Şubat 2025 tarihli karar öncesi sözleşmenin taslağını elde etti. Sözleşmede ABD ve Ukrayna'nın, 'çatışmaya düşman tarafların Ukrayna'nın yeniden inşasından faydalanmamasını' sağlamak için ortak bir yatırım fonu oluşturmaları gerektiği maddesi yer aldı.Buna göre Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolarlık geri ödeme talebinde bulunuyor. Ortak yatırım fonunun, Ukrayna'nın ekonomik kontrolünü Washington'a devreden bir düzenleme niteliğinde olduğu görülüyor.ABD'nin Ukrayna'nın kritik mineralleri üzerindeki kontrolünü sağlayan planda ayrıca limanlardan altyapıya, petrol ve doğal gazdan ülkenin geniş kaynak tabanına kadar her alanı kapsıyor.Söz konusu geçirdiği plana göre ABD, Ukrayna'nın doğal kaynaklarından elde edilen gelirlerin yüzde 50'sini ve gelecekte üçüncü taraflara verilecek yeni ruhsatlardan elde edilecek finansal değerin de yüzde 50'sini alacak. Ayrıca ABD, bu gelirler üzerinde 'rehin hakkına' sahip olacak.Telegraph, Trump'ın Ukrayna taleplerinin, Almanya'nın 1. Dünya Savaşı sonrası Versailles Antlaşması ile ödemek zorunda bırakıldığı tazminattan daha ağır olduğuna dikkat çekti. Bir hafta önce Ukrayna'ya ulaşan sözleşmenin şartlarının, yasal olarak Ukrayna'nın ABD tarafından ekonomik olarak yönetilmesi anlamına gelmesi tartışma yarattı. Belgenin Kiev'de dehşete ve paniğe neden olduğu aktarıldı.RUSYA-ABD GÖRÜŞMELERİABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta telefon görüşmesi yapmasının ardından gözler ABD'li ve Rus üst düzey yetkililerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı toplantıya çevrildi.Trump-Putin zirvesine hazırlığın yanı sıra Ukrayna'daki savaşı sona erdirme amacıyla da yapılacak görüşmede, Rus ve Amerikan diplomatların Moskova ve Kiev'in bir anlaşmaya varması için masaya koyacağı şartlar gündemde olacak.AB GARANTİ İSTEDİÖte yandan kıtanın güvenliğinden endişe eden Avrupalı devletler Paris'te katıldıkları olağanüstü zirvede barışın kıta ülkeleri olmadan sağlanamayacağını vurgulayarak, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi istedi.Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetiyle, önde gelen Avrupa liderlerinin bir araya geldiği Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesi dün sona erdi. ABD ve savaşın tarafı Rusya arasında Ukrayna'da barışın tesisi konusunda diplomatik temasların arttığı bir dönemde düzenlenen olağanüstü zirvede, 'masada biz de varız' mesajı veren Avrupalı devletler, Ukrayna için güvenlik garantilerinin sağlanması vurgusu yaptı.