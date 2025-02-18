Okullar tatil olacak mı? 19, 20, 21 Şubat kar tatili olan iller...

Oldukça soğuk günler geçiren Türkiye, bir soğuk hava dalgasının daha etkisi altına giriyor.Sibirya'dan yola çıkan Altay Kar Fırtınası, yarından itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerde görülecek.Uzmanlar, özellikle İstanbul'un bembeyaz olacağına işaret ediyor.Bu kapsamda, eğitimin devam edip etmeyeceği de merak konusu. Öğrenciler ve veliler tarafından 'okullar tatil olacak mı',, '19,20,21 Şubat'ta okul var mı, tatil mi' sorusu gündeme geldi.Peki; okullar kar tatili mi? İşte son gelişmeler...İstanbul Valiliği, okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, meteorolojik verilere göre akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde hava sıcaklığının hızla düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlaması bekleniyor.Şu ana kadar Kastamonu ve Samsun'da taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.Okulların kar tatili ilan edileceği diğer illerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.Valiliklerden gelecek kar tatili duyuruları açıklandıkça haber güncellenecektir.