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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ekleme: 18.02.2025 - 14:30 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:31 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!"

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi