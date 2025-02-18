Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muş, Bingöl, Bitlis, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; Batı Karadeniz'in kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Sıcaklıkların, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz kıyılarında 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege Kıyılarında kuvvetli yağmur, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Yozgat ve Giresun'un iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.İl il hava durumu:Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE 5°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 3°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlıİSTANBUL 4°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 3°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 3°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıDENİZLİ 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 11°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA 9°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHATAY 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 4°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıESKİŞEHİR 3°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKONYA 1°C, 10°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluSİVAS -2°C, 6°CÇok bulutlu,yarın aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.BOLU 2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 3°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU -1°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 3°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 4°C, 7°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN 3°C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluSAMSUN 3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 7°C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Muş, Bingöl, Bitlis çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -11°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlıKARS -11°C, 3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurluVAN -6°C, 5°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıGAZİANTEP 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu