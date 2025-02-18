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Beyaz Gazete
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İstanbul'da toprak kayması: Yol çöktü

Fatih ilçesinde bulunan bir şantiyede toprak kayması yaşanmasının ardından yol çöktü. O anlar otelin ve çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekleme: 18.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:21 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da toprak kayması: Yol çöktü
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir şantiyede toprak kayması yaşandı.

O sırada yolun karşısında bulunan otelin çalışanları durumu fark etti. Çalışanlar, önlem amacıyla şerit çekti.

YOL ÇÖKTÜ

Şerit çekildikten dakikalar sonra yol, şantiye alanına doğru çöktü. Olayda yaralanan olmazken, çevrede önlem alan otel çalışanları bir süre panik yaşadı.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri sokakta çalışma başlattı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da toprak kayması: Yol çöktü