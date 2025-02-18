İstanbul'da toprak kayması: Yol çöktü

Fatih ilçesinde bulunan bir şantiyede toprak kayması yaşanmasının ardından yol çöktü. O anlar otelin ve çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir şantiyede toprak kayması yaşandı.O sırada yolun karşısında bulunan otelin çalışanları durumu fark etti. Çalışanlar, önlem amacıyla şerit çekti.Şerit çekildikten dakikalar sonra yol, şantiye alanına doğru çöktü. Olayda yaralanan olmazken, çevrede önlem alan otel çalışanları bir süre panik yaşadı.Olay nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri sokakta çalışma başlattı.Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.