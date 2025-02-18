Barışın merkezi Ankara! Ortak basın toplantısında çarpıcı açıklamalar:Türkiye'nin duruşu ilkeli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmeler kapsamında Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Görüşme yaklaşık 3 saat sürerken, Erdoğan ile Zelenskiy görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.ERDOĞAN: SAVAŞ ARTIK SONA ERMELİİşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Değerli dostum sayın Zelenskiy kıymetli refikaları ve heyetine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Birkaç gün sonra 4. yılına girecek olan savaşta hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum.Savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasında müzakere edilmiş barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik. Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. Rusya ve Ukrayna ile her seviyede doğrudan girişimlerde bulunduk.Her iki taraf için de güvenilir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık. Sayın Trump'ın savaşın müzakereler yoluyla başlattığı girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye'nin politikalarıyla örtüşüyor. İstanbul müzakereleri taraflar arasında mutabaka en fazla yaklaşan noktalar açısından referans teşkil ediyor.Rusya ile ABD arasındaki görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan kuvvetli desteğini ifade ettim. Müzakere sürecinin kalıcı barış için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim.Bu savaş artık sona ermelidir. Karadeniz'de ticari seyrüsefer emniyetini hedefleyen düzenlemenin hayata geçirilmesi için ülkemizin çalışmayı sürdüreceğini belirttim. Böyle bir düzenlemenin müzakerelere giden süreçte güven artırıcı tedbir işlevi göreceğine inanıyoruz. Sayın Zelenskiy ile ticari ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için önümüzdeki dönemde atabileceğimiz adımları masaya yatırdık. Savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen ikili ticaretimizde 10 milyar dolmar hedefine emin adımlarla yürümek istiyoruz.Şirketlerimizin savaşın yol açtığı tahribatın giderilmesi, yeniden imar konusunda Ukrayna'ya destek vermeye istekli olduğunu ifade ettim. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin stratejik ortaklığımıza yaraşır düzeyde daha da üst seviyelere çıkacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele veren Kırım Tatarı soydaşlarımızın hakları konusunda değerli dostum Zelenski'nin attığı cesur adımlara teşekkür ediyorum.ZELENSKİY: TÜRKİYE'NİN DURUŞU İLKELİErdoğan'ın ardından sözü alan Zelenskiy'in konuşması şöyle:İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Destek aldığımız için müteşekkiriz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında her zaman ilkelidir.Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın sonlanmasına yol açan küresel süreçleri ele aldık. Bu müzakereler acil olursa Ukrayna, ABD, Avrupa bu masada var olursa tüm bu ülkelerin katılımıyla gelişecektir. Tabii ki Türkiye de bu ülkelerin arasındadır.Sayın Erdoğan'la ikili ilişkilerimizi görüştük. Yeni ikili anlaşmalarımız var. Çok hassas alanları kapsıyor. Bizim yetim çocuklarımızın ebeveynlerini Rusya aldı. Bu çocuklar Türkiye'nin himayesinde bulunuyor.Sayın Cumhurbaşkanı hem size hem de Emine hanımefendiye bu çocuklar için şükranlarımı sunmak istiyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler devam ediyor. Sürekli çalışıyor. Hem Türkiye hem de diğer ortaklarımızla Ortadoğu'da ve Afrika'da milyonlarca insana karşı kullanılan açlık silahının olmaması için birlikte çalışıyoruz.Suriye halkını desteklememiz lazım. Aynı zamanda iki ülke arasında ekonomi ve diğer alanlarda etkileşimi tartıştık. Eğitim projelerinde de ciddi bir ivme var. Hanımefendinin de bu konularda ilgilenmesinden son derece memnunum.Bugün Rusya'da tutulan esirlerimizi görüştük. Türkiye gerek asker gerek sivil; insanlarımızın serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı. Ukrayna Büyükelçiliğimizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu açılışın iyi bir işaret olmasını umuyorum. Tüm Ukraynalı esirler evlerine dönsün. Teşekkür ederim Türkiye'ye.'BARIŞLA İLGİLİ YOLCULUĞU TEMİN EDERİZ'Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği bizim için çok önemli. Bunlara Türkiye'nin saygınsını her yerde anlattık. Tüm toplantılarda bu konuyu işledik, işlemeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Ukrayna'nın toprak bütünlüğü olmazsa olmazımızdır. Barışın kaybedeni olmaz. Barışın bir an önce sağlanması temin edilmeli. Değerli dostum da barıştan yana olduğunu bize ifade ediyor. Dışişleri Bakanı'mın görüşmelerinde bu barış ile ilgili yolculuğu temin ederiz umarım.'ADİL ŞARTLARDA BARIŞ İSTİYORUZ'Zelenski: Barışı biz istiyoruz ama adil şartlarda bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Her ülke ile bir şeyler görülebilirsiniz ama Ukrayna olmadan Ukrayna'daki savaşı bitirmeyi konuşmak olmaz. Rusya'nın Suudi Arabistan'daki görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan bunu öğrendik. Orada kimlerin kalacağını bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Biz açığız, ben Suudi Arabistan2a gitmeyeceğim. Onların başkanı ile temasta olduk. Ziyaret tarihi 10 Mart olarak belirlendi. ABD'ye gelince, onları Kiev'e bekliyoruz.'TAHILLARI SURİYE'YE ULAŞTIRDIK'Erdoğan: Adil bir barış olması için şüphesiz ki güçlü olduğunu bildiğimiz ülkelerin barıştan yana tavrını ortaya koyması lazım. Barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor. Bir an önce barış temin edilsin. Çok sayıda insan öldü, öldürüldü. Artık bu ölümlere de son verilsin deniyor. Komşu olarak biz barış için gerek şahsım gerek dışişleri bakanım, muhataplarımızla barışın temini için adım atalım istiyoruz. Tahıl koridorundaki amaç bu olmuştu. İyi bir netice aldık ama devamını sağlayamadık. Biz aracı olmuştuk, bundan sonraki süreçte de devamını istiyoruz. Suriye'ye tahıl gönderme noktasında bize gönderdikleri tahılları Suriye'ye ulaştırdık. Bu da Suriye yönetimini mutlu etti. Biz de Suriye halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle zor zamanda bu imkanı aracılığımızla Ukrayna'dan elde etmesi insani bir görevdir.