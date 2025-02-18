Ankara'da sahte içki faciası! Ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

Ankara'daki sahte içki kabusu devam ediyor. Son gelen bilgilere göre; sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

Ankara'daki sahte içki kabusu devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak sahte içki üretimi nedeniyle Ankara’da hayatını kaybedenlerin sayısı 54’ten 57'ye yükseldi.Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirilmişti.