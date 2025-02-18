Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dünya genelinde ekonomik alanda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarında çok önemli rol oynuyor. Altın yeni haftanın ikinci gününe yine yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 344 bin lira, en yüksek 3 milyon 460 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 454 bin lira oldu.Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.389,49 TL'den, çeyrek altın ise 5.695,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 18 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.388,81Satış 3.389,49Alış 5.649,00Satış 5.695,00Alış 11.298,00Satış 11.391,00Alış 22.522,00Satış 22.684,00Alış 2.907,67Satış 2.908,17