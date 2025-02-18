Aldığı plaka sayesinde milyoner oldu! Nedeni duyanları şoke etti

Asya ülkesi Hong Kong'da gerçekleşen bir açık artırmada akılalmaz bir olay yaşandı. Ülke genelinde sadece bir adet bulunan tek harfli "S" plaka için 66 milyon TL ödendi.

Asya ülkesi Hong Kong'da akıllara durgunluk veren bir açık artırma gerçekleşti. Ülkede düzenlenen yıllık Ay Yeni Yılı açık artırması, ilginç anlara sahne oldu. Hong Kong sınırları içerisinde bir adet bulunan ve üzerinde sadece 'S' harfi olan plaka, açık artırmada satıldı.Satışının gerçekleştiği sırada gelen yoğun tekliflerin ardından 14,2 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 66 milyon TL) karşılığında satıldı.Plakanın bu kadar yüksek bir fiyata satılmasının nedeni ise duyanları şoke etti. Hong Kong merkezli sigorta brokeri Automate Wealth Management'a göre, 'S' harfi, Superman ile ilişkilendirildiği için büyük ilgi gördü.