Adana'da 'torbacılara' şafak operasyonu gerçekleştirildi

Güvenlik güçleri suç ve suçluya göz açtırmıyor...Özellikle gençleri hedef alan vatandaşları zehirleyen "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir dizi operasyon düzenlendi.Operasyonun adresi Adana oldu...Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerini şafak vakti operasyon düzenledi.Operasyonda torbacı diye tabir edilen 35 uyuşturucu satıcısı yakalandı.Söz konusu satıcıların evlerinde yapılan arama çalışmalarında bin 86 uyuşturucu hap, 219,30 gram bonzai, 36,92 gram metamfetmin, 0.71 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemi tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 30'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.