Ticaret Bakanlığı açıklandı! Fahiş fiyata 144,5 milyon TL ceza

Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında 2025 Ocak ayında 139,2 milyon TL, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tüketicinin Korunması Mevzuatı kapsamında 2025 yılı Ocak ayında 139,2 milyon TL idari para cezası, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.2025 yılı Ocak ayında tüketicinin korunması amacıyla fiyat etiketi denetimleri kapsamında toplam 22,818 firma denetlendi. 7,367 firmayla toplam 55,6 milyon TL idari para cezası uygulandı