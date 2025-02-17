TCMB Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan'da faiz politikasını anlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimi döngüsündeki risklere karşı gerekli adımı atmaya hazır olduklarını söyledi.Karahan, hafta sonunda Suudi Arabistan'da gelişmekte olan piyasa ekonomilerine yönelik düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 'Oldukça kademeli bir faiz indirim döngüsündeyiz. Ama dediğim gibi, riskler birçok nedenden dolayı var ve harekete geçmeye hazırız.' dedi.'ABD KAYNAKLI BELİRSİZLİKLER ETKİLİYOR'Karahan, Pazar günü düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, başta ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki para politikalarına ilişkin belirsizliklerin, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin tamamını etkilediğini söyledi.'FAİZ OTOPİLOTTA DEĞİL'Karahan, yılın ilk enflasyon raporunda da faiz indiriminin 'otopilotta olmadığını' ve verilere göre indirimlerin boyutunu değiştirebileceklerini ya da duraklatabileceklerini söylemişti.POLİTİKA FAİZİTCMB politika faizini yüzde 50'de 8 ay sabit tutması ardından son iki toplantıda her biri 250'şer baz puan olmak üzere faizi yüzde 45'e indirdi.