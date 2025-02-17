Bakan Yerlikaya duyurdu! Kaplanlar suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kaplanlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-12” operasyonlarının detayları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Mersin'de yapılan operasyon sonucunda yakalanan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:Mersin'de "Kaplanlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-12” operasyonlarında; 22 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin;7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 33 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;Silahlı Tehdit,Silah Zoruyla Senet İmzalatmak Suretiyle Yağma,Birden Fazla Kişiyle Nitelikli Yağma,6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,Şantaj,Kumar Oynatmak İçin Yer Temin Etme veKişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.7 adet ruhsatsız tabanca,Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ileÇok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildi.