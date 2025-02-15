Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dünya genelinde ekonomik gelişmelerin ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Altın fiyatları bu haftayı rekorlarla kapattı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 390 bin lira, en yüksek 3 milyon 467 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 2,7 yükselişle 3 milyon 447 bin lira oldu.Bugün gram altın 3.361,58 TL'den, çeyrek altın ise 5.623,00 TL'den satılıyor. İşte 15 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.360,93Satış 3.361,58Alış 5.564,00Satış 5.623,00Alış 11.129,00Satış 11.246,00Alış 22.189,00Satış 22.398,00Alış 2.885,16Satış 2.885,88