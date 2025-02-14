Tunceli'de silahlı kavga: 3 yaralı, 8 gözaltı
Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Tahar Deresi mevkisinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla bacağından vurulurken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.