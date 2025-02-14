MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri düzenledikleri başarılı operasyonlar ile teröristlere göz açtırmıyor..Nokta operasyonlar ile terörü inlerinde yok eden Mehmetçik, başarılı bir operasyona daha imza attı.Son olarak, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.Operasyona ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' diyen MSB, devamında şu ifadelere yer verdi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.