Bir ilçe diken üstündeydi! Girdiği evlerde öyle bir şey yaptı ki: Üzerinden çıkanlar şoke etti!

Şişli, Teşvikiye Mahallesi Hacıemin Efendi Sokak'ta bir apartmanda yaşayan A.S.'nin evine hırsız girdi.Hırsız, evden toplam değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen altın ziynet eşyaları ile 3 değerli saati çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin A.R.Ş. olduğu belirledi.Şüphelinin olaydan sonra yolda yürüdüğü anların güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Yapılan operasyonda şüpheli A.R.Ş. gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelinin kaldığı evde yapılan aramada ise lüks markalara ait toplam 27 değerli saat, ile 11 bin lira para ele geçirildi.Şüphelinin üzerinde ise kapıları açmakta kullanılan plastik kapı açma aparatı bulundu. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden çeşitli suçlardan 18 kez polise geliş kaydı bulunduğu belirlendi.Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.