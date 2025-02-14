Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

İtalya’da tutuklu olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgütlü suçlar bürosunca, kırmızı bültenle aranırken İtalya'da gözaltına alınan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.KURŞUNLAMA VE YAĞMAİş yerleri, evlerin bir aracın kurşunlanması, tehdit olmak üzere 14 eyleme karışan 26 şüpheli tespit edildi. aracın kundaklanması ve Şişli ve Pendik'te örgüt adına sosyal medyada propaganda yapan 11 şüpheli de soruşturmada yer alıyor.21 GÖZALTIŞüphelilere yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyonu düzenlendi üyesi oldukları tespit edildi. 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.