Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak genelinden düzenlenen narkotik operasyonu sırasında baskın yapılan adreslerde çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Gözaltına alına 9 şüpheliden biri ise tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, İl Merkezi, Kozlu ve Çaycuma ilçelerinde narkotik operasyonu düzenledi.Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen arama çalışamalarında 1 ruhsatsız tüfek, 7 fişek, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Baskın sırasında evde bulunan 9 şüpheli de gözaltına alındı.Emniyete alınan şüphelilerden M.C.A, Y.K, B.S, F.A ve B.Ü., haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan M.K, D.N, D.K ve A.K. adliyeye sevk edildi.D.N. ve D.K. serbest kalırken, A.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.