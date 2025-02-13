Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 9.908,83 puana çıktı.Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 129,26 puan ve yüzde 1,32 artışla 9.908,83 puana yükseldi.Toplam işlem hacmi 54,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi ise yüzde 2 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,97 ile finansal kiralama faktoring oldu.Küresel piyasalarda, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) çevrildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı aralıkta 4 milyar 650 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 466 milyon dolarlık fazla oluştu.Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.