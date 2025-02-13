Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları dün beklentileri aşan ABD enflasyonu sonrasında yeniden yükselişe geçti. Gram ve ONS altın rekora yakın işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları dün beklentileri aşan ABD enflasyonu sonrasında yeniden yükselişe geçti. Gram ve ONS altın rekora yakın işlem görüyor.
Gram ve ONS altın son olarak 11 Şubatta rekor kırmıştı.
Gram altın 3,392 TL
Çeyrek altın 5,263 TL
Yarım altın 11,243 TL
Cumhuriyet altını 22,590 TL
ONS altın 2,921 dolar
Gram ve ONS altın son olarak 11 Şubatta rekor kırmıştı.
Gram altın 3,392 TL
Çeyrek altın 5,263 TL
Yarım altın 11,243 TL
Cumhuriyet altını 22,590 TL
ONS altın 2,921 dolar