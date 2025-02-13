Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları dün beklentileri aşan ABD enflasyonu sonrasında yeniden yükselişe geçti. Gram ve ONS altın rekora yakın işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları dün beklentileri aşan ABD enflasyonu sonrasında yeniden yükselişe geçti. Gram ve ONS altın rekora yakın işlem görüyor.Gram ve ONS altın son olarak 11 Şubatta rekor kırmıştı.Gram altın 3,392 TLÇeyrek altın 5,263 TLYarım altın 11,243 TLCumhuriyet altını 22,590 TLONS altın 2,921 dolar