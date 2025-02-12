Yolcu treni ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Almanya'nın Hamburg kentinde bir yolcu treni ile tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken tır sürücüsü taksirle adam öldürme ve demiryolu trafiğinde tehlikeye yol açma suçlamasıyla gözaltına alındı.
Korkunç kaza Almanya'nın Hamburg kentinde meydana geldi. Tonlarca ağırlıkta çelik ray taşıyan tır, ağır yük nedeniyle hemzemin geçidi zamanında geçemediği için en az 250 yolcunun bulunduğu trenle çarpıştı.
103 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALDI
Kazada 55 yaşında bir yolcu hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. 103 kişilik itfaiye ve acil yardım ekibinin görev yaptığı kazada, yaralılardan bazıları helikopterle hastaneye sevk edildi.
Tır şoförü taksirle adam öldürme ve demiryolu trafiğinde tehlikeye yol açma suçlamasıyla gözaltına alındı. Hamburg polisi ve federal polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, tren hattı geçici olarak trafiğe kapatıldı.
103 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALDI
Kazada 55 yaşında bir yolcu hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. 103 kişilik itfaiye ve acil yardım ekibinin görev yaptığı kazada, yaralılardan bazıları helikopterle hastaneye sevk edildi.
Tır şoförü taksirle adam öldürme ve demiryolu trafiğinde tehlikeye yol açma suçlamasıyla gözaltına alındı. Hamburg polisi ve federal polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, tren hattı geçici olarak trafiğe kapatıldı.