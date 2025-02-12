Naci Görür’den kritik uyarı! Deprem riski yüzde 47

Geçtiğimiz günlerde Göttingen Üniversitesi tarafından Türkiye’nin güneydoğusundan İran’a kadar uzanan büyük bir yarık olduğu keşfedilmişti.Keşfedilen bu yarık hakkında yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremlerin doğudan batıya doğru hareket ettiğini belirten Görür, açıklamalarıyla tedirginlik yarattı.Alman bilim insanları tarafından keşfedilen 1500 kilometrelik yarığın keşfedilmesinin ardından söz konusu keşfi değerlendiren Görür’den dikkat çeken açıklamalar geldi.Türkiye’den İran’a kadar uzanan yarık hakkında yapılan araştırma hakkında yaptığı açıklamalarda depremlere değinen Görür, tedirginlik yarattı.Görür, araştırmayı değerlendirerek yaptığı açıklamada, “Bingöl Karlıova’dan başlayıp Yunanistan’a kadar uzanan fay hattı, bir levha sınırıdır. Depremler genellikle levha sınırlarında ya da içinde meydana gelir. Kuzey Anadolu Fayı’nın kendine özgü bir davranışı var; depremleri doğudan batıya taşır. Örneğin, bir bölgede deprem olduysa, bir sonraki deprem genelde batısında gerçekleşir.Deprem doğudan batıya göç ediyor. En son deprem Marmara’nın kapısını çaldı. Marmara’da beklenen büyük deprem gerçekleştiğinde, Kuzey Anadolu Fayı yaklaşık 200 yıl boyunca depreme ara verecek. Ancak yan kollarda depremler olmaya devam edecek. Bitlis-Zagros Fayı ise bindirme fayıdır ve kapanmış bir okyanusu temsil eder. Doğu Akdeniz’deki Neotetis Okyanusu’nun kalıntıları da bu yapının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.Görür, yaptığı değerlendirmelerde olası İstanbul depremine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir depremin gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak değerlendiren Görür, “Kırılmamış fay hatlarında enerji birikiyor. Özellikle Marmara’nın orta fay hattına dikkat edilmeli. Bu bölgede enerji transferi gerçekleşiyor ve kıyı bölgeler risk altında” ifadelerini kullandı.