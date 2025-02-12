Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.İl il hava durumu:Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 6°CÇok bulutlu, doğu ilçeleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıEDİRNE °C, 7°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 5°CÇok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.SAKARYA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 1°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 11°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 7°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ADANA °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluANTALYA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, doğusu yağmurluHATAY °C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluMERSİN °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 4°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıKONYA °C, 3°CÇok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıSİVAS °C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 7°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıKASTAMONU °C, 4°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıZONGULDAK °C, 6°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 5°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıARTVİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri kar yağışlıTRABZON °C, 10°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, 1°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıVAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıGAZİANTEP °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMARDİN °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıŞANLIURFA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı