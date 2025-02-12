İzmir'de HÜCRE operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik mücadelesini kararlılıkla devam ediyor.Güvenlik güçleri, suç şebekelerine karşı düzenlenen operasyonları hız kesmeden sürdürüyor.İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerçekleştirilen "HÜCRE-11" operasyonuna ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine operasyonda 23 şüpheli yakalandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bu çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak, haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri, yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları paraları tahsil etmek için baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri, zanlıların mağdurlardan aldığı borç parayı faiziyle ödenmesine rağmen teminat olarak verdikleri çekleri iade etmedikleri, bu kişilerden yeni çekler aldıkları ve ilk belirlemelere göre mağdurlardan yaklaşık 30 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile, çok sayıda çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı çok sayıda ajanda ve not defteri ele geçirildi.