Apple'ın ekran tedarikçisinde sorun: iPhone üretimi risk altında

Apple, akıllı telefon pazarında rekabet avantajını korumak için yüksek kaliteli bileşenlere ve güvenilir tedarik zincirine ihtiyaç duyuyor.Ancak, ekran tedarikçilerinden biri olan BOE'nin yaşadığı üretim sorunları, şirketi zor durumda bırakıyor.BOE'nin, Apple'ın siparişlerinin yalnızca yüzde 20'sini karşılayabildiği ve bu durumun iPhone üretiminde aksaklıklara neden olduğu bildiriliyor.BOE, daha önce de Apple ile ilgili sorunlar yaşamıştı. 2022 yılında, şirketin üretim maliyetlerini düşürmek için iPhone ekranlarında hile yaptığı ortaya çıkmıştı.Bu olay, Apple'ın BOE'ye olan güvenini sarsmış ve şirketi alternatif tedarikçiler aramaya yöneltmişti. BOE'nin bu seferki üretim sorunları, Apple'ın güvenini tamamen kaybetmesine neden olabilir.Apple'ın ekran tedarik zincirinde Samsung ve LG gibi önemli oyuncular da bulunuyor. Bu şirketler, Apple'ın 'Pro' iPhone modelleri için daha gelişmiş LTPO OLED paneller üretiyorlar.BOE'nin yaşadığı sorunlar, Apple'ın bu şirketlere daha fazla yönelmesine neden olabilir. Ancak, bu durum Apple için maliyet artışı anlamı da taşıyor.BOE'nin yaşadığı sorunlar, Apple'ın tedarik zinciri stratejisini gözden geçirmesine neden olabilir.Şirketin, BOE ile olan ilişkisini sonlandırıp sonlandırmayacağı veya farklı alternatifler arayıp aramayacağı merak konusu.