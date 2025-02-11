Trump'ın tarifeleri altına yaradı: Rekor seviye için tarih verildi

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Trump tarifelerinin altına olan etkisini Sözcü.com.tr'den Büşra Kapan'a anlattı. Eryılmaz, yarınki enflasyon rakamlarının altının kaderini belirleyecek faktör olduğuna dikkat çekerek, yatırımcıların alım fırsatlarını açıkladı. Eryılmaz, altında yükselişlerin devam edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Bu yükselişin sebebi Trump'ın uyguladığı tarifelerin belirsiz olması birinci etken. Belirsizlik döneminde yatırımcılar güvenli limanlara yönelirler, altın da güvenli limanların başında geliyor. Trump tarifelerinin sertliği uygulayacağı politikaların sonuçları ve bunların karşısında ülkelerin verecekleri karşılıklar nasıl olacak bunlar temel faktörler arasında yer alıyor.DOLAR DA ALTIN DA POZİTİF YÖNDE HAREKETLENİYORİkinci neden, Trump'ın politikaları enflasyon yaratıyor. Bu politikaların sonucun enflasyon olma riski yüksek. Enflasyona karşı uzun vadede, büyümeler gerilerken, enflasyon yükseliyor. Stagflasyona benzer bir durum. Durgunluk içinde yüksek enflasyon denebilir. Böyle bir konjüktör ekonomide görülebilecek en kötü senaryo. Altın enflasyona karşı em çok koruma sağlayan araçtır. Trump kaynaklı olarak başka risklerde var. Gazze meselesi de buna ek olarak söylenebilir. Trump tariflerini kenara bıraksak, ABD verileri değerlendirildiğinde altın fiyatının aşağı inmesi gerekiyor. Gelen veriler ABD ekonomisinin güçlü, istihdamın güçlü olduğunu gösteriyor. Enflasyonun daha yapışkan olduğunu gösteriyor. Fed'in faiz indirim alanı geçen hafta daraldı. Dolar endeksi tarafına baktığımızda dolar yükseliyor. Dolar ve altın normal şartlarda, dolar ve altın ters kolere ancak bu ortamda ikisi de pozitif yönde hareketleniyor.TRUMP BİRDEN ILIMLI OLMAZBu yükseliş devam eder mi? Edecek gibi görünüyor. Trump beklentiler, bu yıl altın fiyatlarını yükseltecek. Ons altın gram altın gibi altın bazlı ürünler fiyatın yükseliş olacağını gösteriyor. Bu yükselişin ne kadar güçlğü olacağı politikaların sertliğine bağlı. Genel beklenti bu belirsizliği devam edecek. Trump birden bire ılımlı olmaz. Ons altının sene sonunda 3 bin doları göreceği beklenirken, bu beklenti 3 aya öne çekildi. Ancak şuna dikkat etmek gerekir. Aşırı alım bölgesine geldi.YARINA DİKKATYa da yarın açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olarak ara ara altın tarafın da düzeltmeler yaşanabilir. Kısa vadeden orta vadeye zirveler daha hızlı görülüp, ara ara düzeltmede görülebilir. Alım yapacaklar, paraları bölebilir. Dönem dönem alabilir. Yarın alım yapmak için uygun zaman. yarını görüp ona enflasyon olurda altın için bir miktar düzeltme görülebilir. Yarın alıp kenara koysunlar. Trump politikaları yakından izlensin. Kanada Meksika'ya yönelik tarifeler yakından izlenmeli. Orta uzun vade yatırımcılar için her düzeltme alım fırsatıdır. ısa vadeli yatırımcılar çok dikkatli olmalı.Yarın beklentinin üstüne enflasyon gelirse, perşembe günü ÜFE yüksek gelirse altın üzerinde baskı artar. Powell'ın bugün yapacağı konuşma çok önemli mesajlar yakından izlenmeli. Şahin Powell olursa, altın tarafında baskı olabilir.Mevcutta kısmi geri çekilme görünse kısa vadeli yatırımcılar kar alım tarafına geçiyor. Yarınki enflasyonu yakından izliyor.REKOR İÇİN TARİH NE?Bu yılı ilk yarısında bu yükseliş fazla olur yavaş yavaşa piyasa bunu anlayama çalışıyor. ikinci ayrıda piyasa Trump'a alışırsa yükselişler daha sakin olabilir. İkinci yarıda da Fed' altını belirleyebilir. Fed'in indireceği faiz miktarı ons altında etkili olabilir. Sene içinde ons altında 3 bin ya da 3 bin 200 üstü seviyeler görülebilir. Altın için ise yüzde 35 yüzde 40'lık yükselişler yaşanabilir.