Soykırım Batı Şeria’ya sıçradı! İsrail basınında kan donduran sözler: Herkesi öldürün emri verildi!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkesin sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilere şiddeti ve baskısını artırdı. Filistin makamlarının paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan kontrol noktaları 898'e yükseldi.İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 21 Ocak'ta başlattığı saldırılar nedeniyle en az 20 bin Filistinli zorla yerinden edildi. İsrail ordusu, Cenin'in ardından Tubas, Tulkerim vilayetleri, buraya bağlı beldeler ve Filistin Mülteci Kampları'na saldırılarını genişletti.Bölge İsrail ordusunun 'yeni katliam hedefi' haline gelirken ülke medyasında şoke eden bir haber yayınlandı. Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı ateş açma emrinin çerçevesini genişlettiğini yazdı.'HERKESİ ÖLDÜRÜN'Haaretz gazetesinin İsrail ordusuna bağlı birliklerin komutanlarına dayandırdığı habere göre, İsrail Merkez Komutanlığı, Gazze Şeridi'nde izlediği ateş mekanizmasını Batı Şeria'da da şüpheli olsun ya da olmasın her silahsız Filistinliyi öldürmek için uygulama kararı verdi. Emre göre yere bakan herkesin, toprağı kazarak patlayıcı yerleştirmeye hazırlandığı iddia edildi.İsrail ordusunun Batı Şeria operasyonlarının komutanı Tümgeneral Avi Blot ve Batı Şeria Tümeni Komutanı Tuğgeneral Yaki Dolev, askerlere şüphelenilen herkese ateş açma emri verdi. Batı Şeria'daki askeri operasyonlara katılan askerlerin, 'İsrail Merkez Komutanlığı Komutanı Avi Bluth'un Filistinlilere gözaltına başvurmadan ateş açılmasına izin verdiğini' söyledikleri aktarıldı.Haberde ayrıca İsrail ordusunun 'ateş talimatlarında herhangi bir değişikliğin olmadığı' yönündeki açıklaması aktarıldı.Savunma Bakanı İsrael Katz, operasyonun genişletilmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Mülteci kamplarının altyapısını eziyoruz ve geri dönmesini engelliyoruz.' ifadelerini kullandı. Bu kararla birlikte İsrail askerlerinin artık daha kolay tetiğe bastığı vurgulandı.HAMİLE KADINI 'ŞÜPHELİ BAKTIĞI' İÇİN ÖLDÜRDÜLERÖte yandan İsrail ordusu, Nur Şems mülteci kampına düzenlediği baskında, biri sekiz aylık hamile olan iki kadını öldürdü. İsrail askerleri, geçen pazar Batı Şeria'da 8 aylık hamile bir kadını sadece yere şüpheli biçimde baktığı için öldürdü.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamada, askerlerin kampta bir Filistinli aileye ateş açtığı, Sondos Jamal Muhammad Shalabi'nin hayatını kaybettiği, eşinin ise ağır yaralandığı belirtildi. İsrail ordusunun yaralı çifti hastaneye nakletmesine izin vermemesi nedeniyle bebeğin de anne karnında hayatını kaybettiği aktarıldı.Öte yandan bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, 21 yaşındaki Rahaf Fuad Abdullah el-Aşkar adlı kadının da İsrail güçleri tarafından evinde öldürüldüğü belirtildi.İSRAİLLİ BAKANDAN AÇIK SOYKIRIM TEHDİDİİsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri, 'Gazze benzeri bir akıbetle' tehdit etti. Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de yaptıklarını, işgal altındaki Batı Şeria'da da yapacağını savundu.Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Nablus ve Ramallah kentlerinin Gazze'nin kentlerine benzeyeceği tehdidinde bulunan Smotrich, 'Buralar da yaşanmaz harabelere dönüşecek ve sakinleri göç etmek ve başka ülkelerde yeni bir hayat aramak zorunda kalacak.' ifadesini kullandı. Smotrich, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen egemenliği altına alacağını ileri sürdü