Kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı

Siverek ilçesinde kuduz vakası paniğe neden oldu. Bahçe köyünde bir köpeğin saldırısına uğrayan Emine A., yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.İlk müdahalesi Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan kadın, Diyarbakır Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Aynı köpek, Divan köyünde yaşayan 11 yaşındaki Emir A. ve Mesut A.'ya da saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan çocuklar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Olayın ardından köylüler tarafından etkisiz hale getirilen köpeğin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan testler sonucunda kuduz olduğu kesinleşti. Bunun üzerine Divan köyü uyarı tabelası yerleştirerek karantinaya alındı.Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede bulunan kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına kuduz aşısı uyguladı. Ayrıca, 6 ay süresince köye dışarıdan hayvan girişinin yasaklandığı bildirildi.Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan yetkililer, şüpheli bir hayvan ısırığı veya saldırısı durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.