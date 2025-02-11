İstanbullu artık gün sayıyor! Kar geldi hayat durdu

İstanbul’da beyaza bürünen yollarda araçlar ilerlemekte güç çekti. Bazı araçlar kayarken, yolda kalan otomobilleri de vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. Bir motosiklette devrildi.

Günlerdir yapılan uyarılardan sonra İstanbul kar altında...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.Şehrin özellikle yüksek kesimlerinde zemini kaplayan kar tabakası trafiği altüst etti. Yine kar yağışına hazırlıksız yakalanan İstanbul'da trafik çilesi başladı.Arnavutköy Osmangazi Caddesi ve Büyükçekmece'de araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar kayarken, bir motosiklette ilerleyemeyerek devrildi.Yolda kalan bazı araçları vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı.Arnavutköy çevre yolu Sultangazi istikametinde beyaza bürünen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekmeye başladı.