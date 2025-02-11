İstanbul'da 9 belediyeye terör soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu.Bu kapsamda da İstanbul'da 9 ilçe belediyesine yönelik terör soruşturması başlatıldı.Aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 9 kişi, terör soruşturmasında gözaltına alındı.'Kent uzlaşısı' operasyonlarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde olduğu belirlenen "Kent uzlaşısı" kapsamında örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin belediyelere yerleştirildiği tespit edildi.Soruşturmada şüphelilerin, örgütün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi.Şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği anlaşılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.Harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da 12 ilçede operasyon düzenledi.Açıklamada, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Siyasal Alan Yapılanması HDK (Halkların Demokratik Kongresi) içerisinde İstanbul ilinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyetleri kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve halen görevli olan kişilerin yakalanmasına yönelik; İlimiz 12 ilçesinde 11.02.2025 tarihinde yapılan operasyonel çalışmada 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve şahıslara ait dijital materyallere el konulmuştur." ifadeleri yer aldı.Soruşturma kapsamında; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G. ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ile bir sivil şüpheli için gözaltı kararı verildi.