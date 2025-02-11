iOS 18.4 güncellemesi ile iPhone'lara gelmesi beklenen yenilikler

iOS 18.3 güncellemesini geçtiğimiz ay yayınlayan Apple, şimdiden bir sonraki güncelleme olan iOS 18.4 için kolları sıvadı.Nisan ayında yayınlanması beklenen iOS 18.4, kullanıcıların merakla beklediği birçok özelliği sunacak. İşte iOS 18.4 ile gelecek yeniliklerden bazıları:iOS 18.4 ile birlikte Siri, Apple Intelligence sayesinde daha akıllı hale gelecek. Siri'nin ekran farkındalığı artacak, uygulamalar ve ayarlar üzerinde daha derin bir kontrol sağlayacak ve kullanıcı alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş anlayış sunacak.Apple Intelligence ise iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisiyle sınırlı kalmayacak, daha fazla kullanıcıya ulaşacak.Şu anda sadece İngilizce dil seçeneği sunan Apple Intelligence, iOS 18.4 ile birlikte birçok yeni dili destekleyecek.Türkçe, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca gibi dillerin yanı sıra Hindistan ve Singapur İngilizcesi de eklenecek.iOS 18.4, yeni emojilerle de kullanıcıların karşısına çıkacak. Göz altı torbaları olan yüz, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp ve kürek gibi yeni emojiler, mesajlaşmaları daha eğlenceli hale getirecek.Dijital Piyasalar Yasası nedeniyle Apple, AB kullanıcılarının üçüncü taraf uygulamalarını varsayılan navigasyon ve çeviri uygulamaları olarak ayarlamasına izin verecek. Bu değişiklik, iOS 18.4 ile birlikte yürürlüğe girecek.