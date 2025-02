Dünya basınında gündem yine Başkan Erdoğan: O sözler İsrail’i rahatsız etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği' toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti. İsrail'in devlet terörüne her yerde dikkat çektiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, 'Zulmü lanetledik. Mazlumların sesi olduk. Gazze'nin yanında olduk.' dedi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına da değinen Erdoğan, 'Filistinlileri sürgün teklifinin bizce ciddiye alınır bir tarafı yoktur.' dedi. Erdoğan, Filistinlilerin 2. Nekbe'yi yaşamayacağını belirterek, 'Netanyahu, topraklarından kopartamadığı Gazzelilere yer arayacağına, Gazze'de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır' ifadesini kullandı.Başkan Erdoğan'ın Gazze hakkındaki açıklamaları Batı ve İsrail medyasında yine gündem oldu.İsrail merkezli N12, 'Erdoğan İsrail'e saldırdı: 100 milyar dolar tazminat ödemek zorunda kalacak' başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın net tavrının altını çizdi.Haberde, 'Türkiye cumhurbaşkanı, İsrail'e ve liderine tekrar saldırdı ve hasarların giderilmesi için ödemesi gereken devasa bir meblağın adını verdi. Haberde ayrıca Başkan Erdoğan'ın Trump'ın planıyla alay ettiği bildirildi. Başkan Erdoğan'ın, '(Trump'ın Gazze planı) Bunun tartışılmasının hiçbir anlamı yok' ifadeleri haberde yer aldı.N12, Başkan Erdoğan'ın sözlerini İsrail'e bir saldırı olarak nitelendirerek, endişesini dile getirmiş oldu.Bir diğer İsrail merkezli The Times of Israel, 'Moskova, Trump'ın Gazze planını tamamen reddetmiyor; Türkiye ve Hamas bunun mahvolduğunu söylüyor' başlıklı haberini manşete taşıdı. Haberde, Rusya'nın Trump'ın Gazze planı hakkında ayrıntılar beklediği ve ona göre hareket edeceği belirtilirken, Başkan Erdoğan'ın teklifi yine reddettiği bildirildi.The Times of Israel, Moskova ile Ankara'nın tavrını karşılaştırırken, Başkan Erdoğan'ın Filistin yanlısı kararlı duruşuna vurgu yaptı. Kremlin'in ise Trump'ın Gazze planını tamamen reddetmediği ve bu konuda net tavır göstermediğinden bahsetti.İsrail merkezli Israel National News, 'Erdoğan yine sert çıktı: İsrail'i Gazze'nin yeniden inşası için 100 milyar dolar ödemeli' haberini manşete taşıdı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın İsrail'i ağır eleştirdiğinden bahsedildi.Başkan Erdoğan'ın sözlerine haberde geniş yer verilirken, özellikle 'Filistinliler 2. Nekbe'yi yaşamayacak' sözlerinin altı çizildi.İsrail merkezli Kikar, Erdoğan İsrail'e yüklendi: Gazze için talep ettiği tazminat miktarı bu' başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı:'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yıkımın bedelini ödemesi gerektiğini belirterek, yeniden inşası için elini cebine atmasını istedi.'