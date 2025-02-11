Bitlis'te briket yüklü tırda 31 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolünde, briket yüklü tırda 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis merkezde briket yüklü bir tırı durdurdu.Durdurulan tırda arama yapan ekipler kaçak göçmenlerle karşılaştı.Tırın kasasındaki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 1 kişi yakalandı.Yakalanan organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.