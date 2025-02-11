Bebek’te kuyumcu soygunu: 9 milyon liralık soygun yapan hırsızlar yakalandı

Beşiktaş bebek Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya 16 Ocak saat 04:15 sıralarında giren hırsızlar içeride 250 bin dolar değerindeki ziynet eşyası ve altını alıp kaçtı. Kuyumcunun çalan alarmına dahi aldırış etmeden soygun yapan hırsızlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Sabaha kadar alarm çalsa da işyeri sahibi geldiğinde gördüğü manzara karşısında hemen polisi arayıp şikayetçi oldu.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 3 hırsız S.D., M.E.C. ve N.K. Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy'de yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.D. ve M.E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hırsızların kuyumcuya girip hırsızlık yaptıkları anlar. Hızlı hızlı malzeme doldurdukları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.