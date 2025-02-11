ABD’de korkunç kaza: Uçak jete çarptı

ABD’de son zamanlarda uçak kazaları arttı. Ülkede bir haftada 3 havacılık felaketi gerçekleşti. Yakın zamanda da Arizona eyaletinde özel bir hava aracı pistten çıkarak park halindeki jete çarptı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'na iniş yapan Learjet 35A tipi özel jet, pistten çıkarak park halindeki Gulfstream 200 tipi jete çaptı.Scottsdale İtfaiye Departmanı Sözcüsü Dave Folio düzenlediği basın toplantısında, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti.Havalimanı Sözcüsü Kelli Kuester ise jetin iniş sırasında iki ana iniş takımından birinin arızalandığını ve bu durumun kazaya yol açtığını ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.ABD'DE UÇAK KAZALARI ARTTIUlusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), son haftalarda meydana gelen 3 havacılık felaketini araştırıyor.Washington DC semalarında 30 Ocak'ta bir yolcu uçağı ile ABD ordusuna ait Black Hawk helikopterinin havada çarpışması sonucu 67 kişi, Philadelphia şehrinde 1 Şubat'ta ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi ve Alaska'da 7 Şubat'ta küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.