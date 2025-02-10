TÜİK, aralık ayı işsizlik oranını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı işsizlik oranını açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azaldı.