TBMM'nin yeni haftada da yoğun mesaisi sürecek

Haftalık çalışmasına 11 Şubat Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.Bu teklife göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilecek.Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek.Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.Ayrıca Genel Kurul, sanayi ve ticarete ilişkin düzenlemeleri de içeren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.Teklife göre Resmi Gazete'de yayımlanan hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar para cezası uygulanacak.TESK ve TOBB'un KOSGEB'e ödeyeceği aidatlar, Cumhurbaşkanı tarafından 2 katına kadar artırılabilecek.Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.TÜBİTAK, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençlere, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burslar verecek.AK Parti'nin hazırladığı İklim Kanunu teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluk ve yükümlülükleri teklifte yer alacak.2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması için bakanlıklara yeni sorumluluklar verilecek. Sıfır atık sisteminin uygulanmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemelere gidilecek. Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları da hazırlanacak.Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlenecek. TBMM Genel Kurulu, komisyona 22 üye seçecek.Üye seçiminin ardından ilk toplantısını yapacak Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun, başkanı belirlenecek. Komisyon Başkanının, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok olması bekleniyor.Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, ihtiyaç halinde bu süre uzatılabilecek. Ankara dışında da çalışabilecek komisyon, ilgili bakanlık ve kurum yetkilerini TBMM'ye davet ederek dinleyecek. Ayrıca komisyon, yerinde incelemeler de yapabilecek.Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze planının ardından Türkiye Büyük Millet Meclis'inden önemli bir adım geldi.Meclis, Filistin ile imzalanan iki anlaşmayı gündemine aldı. Salı günü toplanacak Dışişleri Komisyonu, Filistin ile yatırımların karşılıklı teşviki ve çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik düzenlemeleri görüşecek. Komisyon sonrası teklifler Genel Kurul'da oylanacak.İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları görüşecek.Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmalara yönelik 5 kanun teklifini ele alacak.Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 Yılı Yıllık Raporu'nun görüşmelerine başlanacak.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) yetkilileri, Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda sunum yapacak.İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını ele alacak.Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.