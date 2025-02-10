Melih Gökçek Mansur Yavaş’ın sosyal yardım algısını rakamlarla çürüttü

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği sosyal yardım rakamlarını değerlendirdi. Verilere göre, ABB'nin toplam bütçesinden (ASKİ ve EGO hariç) sosyal yardımlara sadece %4,5 ayrıldığı ortaya çıktı. Yavaş yönetiminin sosyal yardımlar adı altında 22.565 emekliye aylık yalnızca 271 TL, 203.758 vatandaşa yıllık 1.720 TL, 212.393 kişiye toplamda yılda sadece 3,5 kg et ve 201.206 vatandaşa ise yıllık 1.000 TL yardım yaptığı belirlendi.Gökçek, bu yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine yetmediğini vurgulayarak, Yavaş'ın düşük seviyede tuttuğu bu yardımları abartarak bir seçim kampanyasına dönüştürdüğünü ve 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı yöntemle algı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.Gökçek, kendi dönemindeki sosyal yardımları da hatırlatarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıllık 15.809 TL değerinde gıda yardımı sağlandığını belirtti. Buna karşın Yavaş döneminde bu rakamın yalnızca 1.000 TL olduğunu söyleyen Gökçek, 'Mansur Yavaş, benim dönemimdeki yardımların sadece 1/11'i kadar sosyal yardım yapıyor ama sanki Ankara'yı o doyuruyormuş gibi bir algı yaratıyor' dedi.Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Melih Gökçek, ABB, ASKİ ve EGO'nun toplam 6 yıllık bütçesinin 12,7 milyar dolar, yani günümüz kuru ile yaklaşık 457 milyar TL olduğunu vurguladı. Bu devasa bütçeye rağmen, Ankara'da gözle görülür bir icraat olmadığını belirten Gökçek, vatandaşlara şu soruyu yöneltti:Gökçek, Yavaş'ın başarısız yönetimiyle Ankara'yı geriye götürdüğünü belirterek, 'Bu kadar yeteneksiz bir kişi şimdi Cumhurbaşkanı olmayı hayal ediyor' sözleriyle eleştirdi.