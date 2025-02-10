Fatih Kapalı çarşıda 20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine gelen ihbarda müşteki S.B. Kapalı çarşıya giderek 2 Milyon 485 bin lira parasını 70.000 Dolara çevirdiğini ve sırt çantasına koyduğunu söyledi.Kadın kılığında 1.8 milyonluk dev vurgun! Kafadar ikilinin 3 saniyelik hırsızlık anları kamerada...Saat 15:55 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Kılıçcılar Sokak üzerinde yürüdükleri esnada başörtülü ve yüzü başörtüsü ile kapalı olan bir kadın şahsın 'çantanız açık paranız etrafa saçılıyor' demesi üzerine sırt çantasını kontrol ettiğinde fermuarın açık olduğunu ve 50 bin Dolar parasının çalındığını fark ettiğini belirtti.Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinde mağdur şahsın yanına iki kadın yaklaşıyor biri çantanın içinden paraları alırken diğeri ona sözde yardım olsun diye çantanız açık diyor.Parayı alan kişi hızla olay yerinden uzaklaşırken diğer kadın paranız etrafa saçıldı diyerek onu oyalıyordu. Hırsızlık Büro ekiplerince incelenen görüntülerdeki ikinci kişinin aslında kadın kılığına giren erkek olduğu tespit edildi.Arkadaş oldukları öğrenilen ikiliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler G.D. ve N.D.'yi gözaltına aldı. G.D.'nin 119 suç kaydının olduğu öğrenilirken N.D.'nin ise 13 kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen ikili tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelilerin saniyeler içinde 1 milyon 800 bin lirayı çaldıkları an ise kameralara yansıdı.